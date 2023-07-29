في غياب علي لطفي.. الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر

السبت، 29 يوليه 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.

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وأدى حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ولم يشارك علي لطفي حارس الأهلي في المران بعد إتمام انتقاله لصفوف زد.

وكان الأهلي تعادل بدون أهداف مع المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري.

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