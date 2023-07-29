في 60 مباراة.. كيف عظم الأهلي استفادته من التطبيق العلمي والطبي

بعد 24 ساعة ربما يخوض الأهلي مباراته الأخيرة أو قبل الأخيرة من موسم 2022-2023 بكأس مصر.

الأهلي حال وصل إلى ربع نهائي كأس مصر ضد المصري سيخوض مع كولر 60 مباراة في مختلف المسابقات.

الأهلي خاض الموسم الجاري مع مدربه السويسري مارسيل كولر 54 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة لمباراة السوبر 2022 ضد الزمالك و3 مباريات في كأس مصر للموسم قبل الماضي يصبح الناتج 58 مباراة، قبل خوض مباراتي الكأس المحتملتين، علما بأن الفريق فضّل الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

منذ أعوام قليلة بدأ الأهلي التحول صوب العلم في التغذية والقياسات البدنية وكذلك الإعداد النفسي لمجابهة كافة الصعوبات التي يواجها في الموسم الرياضي.

مع أسلوب المداورة الذي اعتمده كولر أصبحت الحصيلة عدد إصابات أقل وتحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية الممكنة والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد موسم سابق خرج فيه الأهلي خالي الوفاض من الألقاب.

الموسم الماضي 2021-2022 على سبيل المثال خاض الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني وسامي قمصان وريكاردو سواريش 58 مباراة مختلفة.

بالطبع استفاد اللاعبون الأساسيون من قرار الإدارة بخوض المباريات المتبقية من الموسم الماضي بالشباب والبدلاء وإراحتهم فتحصلوا على نَفس جديد مع الموسم الحالي والنتيجة معروفة.

FilGoal.com يستعرض معكم في هذا التقرير كيف استفاد الأهلي من التطبيق العلمي للحصول على أفضل النتائج الممكنة الموسم الجاري.

أجهزة قياسات خاصة

أبو عبلة تولى رئاسة الجهاز الطبي في بداية 2021، وبحسب محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي يضم الجهاز الطبي في النادي: رئيس الجهاز الطبي - 4 أطباء علاج طبيعي - 6 مدلكين - 3 تأهيل في صالة الجيمانزيوم.

في فبراير 2022 وخلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبعد الفوز على مونتيري المكسيكي ظهرت أجهزة قياسات خاصة في مران الأهلي أشرف عليها أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وأحد المتخصصين.

ركز أبو عبلة على المجموعة الأساسية التي شاركت أمام مونتيري وتم تركيب الأجهزة أعلى ظهر كل لاعب، وتهدف لمعرفة نسبة الجهد والسرعة والحركة لدى كل لاعب.

بعد يوم واحد أصدر الأهلي خبرا عبر موقعه الرسمي يكشف استخدام تكنولوجيا GNSS الجديدة في القياسات البدنية للاعبي الفريق.

تكنولوجيا “GPS tracking technology GNSS” تم استخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت قمصان اللاعبين في التدريبات والمباريات.

تكنولوجيا GNSS تعمل للحصول على أبرز التفاصيل التي تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدني للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدني وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

وأشار أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "القميص الذي يرتديه اللاعبون تحت قميص التدريبات يحتوي على جهاز تتبع GPS يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية".

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع شركة Statsports الانجليزية المتخصصة في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في القياسات البدنية، ليصبح النادي الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يستخدمها على غرار أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة، بحسب موقع النادي الرسمي.

حينها كان بيتسو موسيماني مديرا فنيا لـ الأهلي، ومع تولي البرتغالي ريكاردو سواريش منصب المدير الفني للفريق في أبريل 2022، أعلن النادي استحداث منصب الأخصائي الفسيولوجي.

وتواجد منصب الأخصائي الفسيولوجي في الجهاز الفني للنادي الأهلي لأول مرة، إذ كان منوطا بمراقبة القياسات البدنية للاعبين، والوقاية ضد إصاباتهم باستخدام الأجهزة التي توفرها شركة كرة القدم في الأهلي.

عهد كولر

مع بداية الموسم تولى مارسيل كولر منصب المدير الفني لـ الأهلي في التاسع من سبتمبر الماضي.

بعد 5 أيام فقط طلب السويسري قياسات بدنية دقيقة للاعبي الاهلي وبناء عليه ألغي مران الفريق حيث أجريت هذه القياسات في أحد المراكز المتخصصة على مدار اليوم كله.

أبو عبلة أوضح أن الفحوصات اشتملت على أجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي، والقياسات الفيزيائية والعضلية تم خلالها استخدام تقنيات دقيقة لقياس قوة تحمل اللاعب وجانب خاص بدخول الأكسجين في الجسم أثناء اللعب، والتدريب وتخلص الجسم من الأحماض، وكذلك قدرات الجهاز التنفسي والرئوي وهو ما منح الجهاز الفني تقارير مفصلة عن الحالة البدنية لكل لاعب وبناء عليه تم وضع برنامج الاحمال المناسب.

وأجرى لاعبو الأهلي قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.

صلاح عاشور مدير عام المستشفى التي أجرى خلالها الفحوصات أوضح بعد ذلك في حواره مع قناة ETC قائلا: "أندرياس أندويا مدرب أحمال المساعد لكولر في الأهلي، طلب تنفيذ بصمة القدم، لأنها لها دور في الحد من الإصابات ويغير شكل الحذاء لتتناسب مع أرضية الملعب، إلى جانب تحديد مدى احتياج بعض اللاعبين لاستخدام فرش إضافي داخل الحذاء".

أما عن إسهام القياسات في تقليل الإصابات أجاب: "هذه القياسات لا تستخدم في اكتشاف الإصابات وإنما الهدف منها هي منع الإصابة، وهذا هو اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك هناك جهاز يقيس مدى قدرة العضلة وهو ما يحدد الحمل المناسب له وينذره بالإصابات".

وأشار عاشور أن نادي الزمالك هو أول نادٍ في مصر استخدم تلك التقنيات قبل الأهلي بعامين.

وأكمل "من الزمالك كان الأفضل في الفريق على مستوى القياسات البدنية طارق حامد وأحمد سيد زيزو، قبل بداية الموسم الماضي".

ربما هذا يجيب على جزء من تساؤلات المشجع، لماذا لا يتعرض لاعبو الزمالك لإصابات عضلية كثيرة في مواسم سابقة مقارنة بالأهلي.

وأضاف عاشور "محمد محمود ومحمود متولي سيستفيدان بشكل كبير جدا من القياسات البدنية، ومحمد المغربي كان أفضل نتائج اللاعبين في القياسات".

محمود متولي على سبيل المثال ارتدى قميص الأهلي في 4 مواسم خاض في أول 3 منها 18 مباراة في الدوري المصري فقط، وفي الموسم الجاري خاض 17 مباراة.

في جميع المسابقات شارك في 28 مباراة مع الأهلي خلال المواسم الثلاثة الأولى، الموسم الجاري فقط خاض 25 مباراة، كل ذلك دون النظر لطبيعة إصابات المدافع.

محمد محمود أيضا رغم أنه كان خارج حسابات كولر من بداية الموسم واستمر دون خوض أي مباراة في النصف الأول مع الأهلي، شارك مع الاتحاد في 21 مباراة بجميع المسابقات في النصف الثاني من الموسم.

رقم أعلى من عدد مشاركاته مع الأهلي، حيث خاض خلال 3 مواسم 16 مباراة فقط بسبب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي مرتين.

الأمر لم يتوقف عند بداية الموسم فقط، في نوفمبر 2022 طلب كولر، من لاعبيه خوض المران اليومي بساعة يد من أجل قياس القدرات البدنية وتحليل الأداء الخاص بكل لاعب، بحثا عن تجنب إجهاد لاعبيه وتقليل إصاباتهم.

ملعب التتش

ظهرت العديد من التقارير في المواسم الأخيرة تشير دائما بأصابع الاتهام لأرضية ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة وتسببها في الإصابات للاعبين واحدا تلو الآخر.

في العام الجاري خضعت أرضية الملعب لتحسينات عديدة تحت قيادة خالد عبد العزيز مسؤول صيانة الملعب مستفيدا من إجراء صيانة مكثفة خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية شهر فبراير الماضي.

فعمل على في تحسين جودة أرضية الملعب مع تغطيتها واستخدام كيماويات وأسمدة مختصة مما وصل بارتفاع النجيلة وجودتها إلى معدلات مميزة للغاية ساهمت في تقليل الإصابات وسرعة نقل الكرة خلال المران.

نظام التغذية

في 2020 تواجد عبد الرحمن سعيد أخصائي تغذية في الأهلي رفقة الجهاز الفني للسويسري رينيه فايلر.

بعدها تولى إيهاب علي المهمة مع الأهلي وتواجد الموسم الحالي في الأهلي.

خلال رحلتي الأهلي لجنوب إفريقيا ثم الكاميرون لمواجهتي صنداونز والقطن في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وضع إيهاب علي خطة كاملة موضحا أسبابها.

وقال علي في تصريحات لموقع النادي: "حددت برنامجا غذائيا خاصا لرحلتي الفريق إلى جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم".

وتابع "فيما يخصل جنوب إفريقيا فإن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص الأكسجين وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوطات الجوية ونقص الأكسجين".

وواصل "الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب على عدم التأثر بالارتفاع عن سطح البحر وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأكسجين التي تصل إلى الجسم".

وعن رحلة الكاميرون قال: "هناك نقص في الأكسجين في الكاميرون وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن خاصة للتعامل مع الأمر ووضع برنامج خاص لتوالي المباريات".

وأضاف "وضعنا برنامج غذائي للاعبين المصابين لتسريع التئام الجروح ومضاد للالتهابات للتسريع من عودتهم، وسنزيد من استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبين في التدريبات والمباريات لضبط الأكسجين في الدم".

وأتم "هناك نظام غذائي لمقاومة الظروف والضغوط الجوية ليكون كل لاعب قد حصل على النسبة الكافية من احتياجاته قبل المباراة، كما أننا وضعنا برامج غذائية لما بعد المباريات".

في مايو الماضي، كشف إيهاب علي تنفيذ كافة اللاعبين لبرنامج خاص وفقا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثر بضغط المباريات.

وواصل "أجرينا قياسات لكل لاعب على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة به عن طريق القياسات والتحاليل، كما أن بعض اللاعبين قاموا بعمل تحليل DNA الذي يسهل معرفة احتياجات كل لاعب للفيتامينات والمعادن والأملاح، كما تم عمل (فوت برنت) البصمة الجينية لكل لاعب لتحديد البرنامج المناسب له".

وأوضح "أي لاعب يحصل على العناصر اللازمة التي تساعده في عدم التأثر بضغط المباريات والتحمل لفترات طويلة خاصة المباريات التي تمتد إلى أشواط إضافية مثل مباراة السوبر المصري الأخيرة".

وأشار "استخدام بعض الأدوية وعناصر خاصة بالتغذية التي يتم من خلالها ضبط مستوى فيتامين ADC في الدم وبعض الأدوية والفيتامينات لضبط الجلوكوز والأنسولين في الدم وبعض العناصر الطبيعية التي تقلل الضغط وتحسن النوم".

وشدد استشاري التغذية للفريق الأول على أن الطعام جزء بسيط من المفهوم الشامل للتغذية التي يشتمل على معادن وفيتامينات وأملاح طبيعية وإجراء قياسات بدنية وتحاليل DNA.

العامل النفسي

في مارس الماضي وقبل لقاء الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضم مارسيل كولر، أحمد أبو الوفا كمعد نفسي للفريق.

محمد فكرى، الطبيب النفسي السابق لـ الأهلي أشار من قبل قائلا عبر أون تايم سبورتس: "خطوة تعيين معد نفسي تأخرت كثيرا، ولكن هي خطوة مهمة جدا في ظل الظروف التي يعاني منها الأهلي حاليا من ضغط المباريات والموقف الصعب في إفريقيا".

وأشار فكري أن عمله مع مانويل جوزيه في الأهلي جاء بالصدفة، ولم يكن هناك قبول في البداية قائلا: "حين قابلت جوزيه وقلت له اللاعبين يحتاجون إلى تدريبات الاسترخاء، بعدما وجدت العصبية تظهر على أدائهم، وفى اليوم التالي جاءني اتصال من الأهلي للعمل مع اللاعبين بهذه التدريبات، الإعداد النفسي للاعبين ساعد في الحصول على بطولة إفريقيا 2012 بعد أحداث بورسعيد وتوقف الدوري".

وأوضح "لم استمر في الأهلي بسبب رحيل مانويل جوزيه صاحب فكرة وجودي في الجهاز الفني، والعمل مع اللاعب بعد إصابته أهم مرحلة في التعامل النفسي".

أبو الوفا عقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين لتجهيزهم نفسيا لمباراة الإياب النهائية لدوري أبطال إفريقيا خاصة أن نتيجة الذهاب كانت في صالح الأهلي.

بالطبع له أدوار ربما تكون أكبر، لكن لم يُفصح عنها، وثمار عمله تظهر على لاعبي الفريق.

ولا يجب إغفال التزام لاعبي الأهلي في تطبيق كافة المتطلبات من الجهاز الفني والطبي والنفسي ما ساعدهم على تحقيق ألقاب مختلفة في عام واحد والعودة مجددا لمنصات التتويج.

في الموسم الجاري غاب لاعبو الأهلي بسبب إصابات عضلية عن 35 مباراة، وهو أقل بـ 11 مباراة عن الموسم الماضي 2021-2022 وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

زاد دقائق مشاركة علي معلول في جميع المسابقات 467 دقيقة رغم أنه خاض 4 مباريات أكثر في الموسم الماضي 2021-22.

أليو ديانج زادت عدد دقائق مشاركته بـ 442 دقيقة حيث خاض 6 مباريات أكثر الموسم الجاري 2022-2023.

محمد عبد المنعم أصبح رابع أكثر لاعب خوضا لعدد دقائق الموسم الجاري حيث زادت عدد دقائق مشاركته لـ 1377 دقيقة عن الذي سبقه الذي تعرض خلاله لإصابة أنهت موسمه مبكرا.

حسين الشحات أيضا خاض ما يقارب 500 دقيقة أكثر مما شارك في موسم 2021-2022.

كل ذلك باحتساب كل موسم على حدة، مع العلم أن لاعبي الأهلي خاضوا 4 مباريات من موسم 2021-2022 وسط موسم 2022-2023، ما يعني ربما 360 دقيقة أكثر من الموسم الماضي لمجموعة من اللاعبين.

الأهلي جنى ثمار استفادته من العلم وتطبيقه الموسم الماضي بشكل أكبر عن المواسم السابقة، وبكل تأكيد الاستمرار بالعمل به سيفتح الباب لمزيد من الانتصارات والألقاب.