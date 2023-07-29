ترشيح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم ترشيح سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا ولعضوية مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن الدورة الانتخابيه الحالية والممتدة حتى 2025 .

وسوف تُجرى الانتخابات ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم رقم 27 في العاشر من أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في يونيو 2021 لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 2021-2025.

أسفرت عن تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم .