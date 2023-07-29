ريال مدريد يعلن إصابة أردا جولر في الركبة وعودته إلى إسبانيا

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه الجديد أردا جولر في الغضروف المفصلي بالركبة اليمنى.

أردا جولر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي إلى أن جولر سيسافر إلى مدريد خلال الساعات المقبلة لمواصلة العلاج.

ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب أو برنامجه العلاجي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة وديا في تمام الساعة الـ 11:59 مساء اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وانضم اللاعب التركي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من فنربخشة بعد صراع مع غريمه برشلونة.

ولم يشارك جولر مع ريال مدريد في أي مباراة ودية منذ الانضمام للفريق بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزين وديين الأول على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين والثاني ضد مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

وسيفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة أتليتك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.