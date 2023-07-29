مونت كارلو: سان جيرمان لا ينوي مناقشة عروض السعودية بشأن ماركينيوس

يتمسك باريس سان جيرمان الفرنسي بمدافعه البرازيلي ماركينيوس ويرفض رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم العروض المقدمة له من أندية السعودية.

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن أغلق الباب تماما أمام رحيل ماركينيوس.

وأن إدارة النادي تتمسك باستمرار ماركينيوس حتى نهاية تعاقده في 2027.

وترى إدارة سان جيرمان أن ماركينيوس سيكون أحد العناصر المهمة للفريق رفقة المدرب لويس إنريكي.

وتسعى 3 أندية سعودية لضم ماركينيوس من بينها النصر الذي يلعب له النجم كريستيانو رونالدو.

البرازيلي ماركينيوس البالغ من العمر 29 عاما يلعب مع باريس سان جيرمان منذ عام 2013 بعدما انتقل للعملاق الفرنسي قادما من روما الإيطالي.

يأتي ذلك وسط العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب الهلال السعودي من التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا.