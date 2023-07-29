البطولة العربية - خيسوس يكشف موعد ظهور مالكوم مع الهلال

كشف خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي عن موعد الظهور الأول لمالكوم صفقة الهلال الجديدة.

ويستعد الهلال لمواجهة السد القطري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام السد ستكون أصعب من الأولى ونسعى للظهور بشكل أفضل خلالها واليوم نستعد بشكل كبير بعد أن حددنا أبرز سلبيات مواجهة أهلي طرابلس".

وتابع "أتطلع لتقديم الفريق بشكل أجمل، لا أعرف السد كثيرا ولكن أعرف مدربه كثيرا وأقرأ خططه وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى 20% من المستوى الذي أطمح إليه من الجانب البدني والفني".

وأضاف "مالكوم لن يشارك خلال الأدوار الأولى وسيلعب في مباريات الدور الثاني في حال تأهل الفريق".

وكان الهلال قد تعاقد مع مالكوم قادما من زينيت سان بطرسبرج.

وتعادل الهلال في المباراة الأولى مع أهلي طرابلس بدون أهداف.

ويتقاسم جميع فرق المجموعة نفس الرصيد بنقطة واحدة من الجولة الأولى.