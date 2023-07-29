البطولة العربية - خيسوس يكشف موعد ظهور مالكوم مع الهلال

السبت، 29 يوليه 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

خورخي خيسوس

كشف خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي عن موعد الظهور الأول لمالكوم صفقة الهلال الجديدة.

ويستعد الهلال لمواجهة السد القطري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام السد ستكون أصعب من الأولى ونسعى للظهور بشكل أفضل خلالها واليوم نستعد بشكل كبير بعد أن حددنا أبرز سلبيات مواجهة أهلي طرابلس".

أخبار متعلقة:
خالد عيد مدربا لـ غزل المحلة تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست حكيمي: سوف أساعد أسينسيو على التأقلم في باريس

وتابع "أتطلع لتقديم الفريق بشكل أجمل، لا أعرف السد كثيرا ولكن أعرف مدربه كثيرا وأقرأ خططه وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى 20% من المستوى الذي أطمح إليه من الجانب البدني والفني".

وأضاف "مالكوم لن يشارك خلال الأدوار الأولى وسيلعب في مباريات الدور الثاني في حال تأهل الفريق".

وكان الهلال قد تعاقد مع مالكوم قادما من زينيت سان بطرسبرج.

وتعادل الهلال في المباراة الأولى مع أهلي طرابلس بدون أهداف.

ويتقاسم جميع فرق المجموعة نفس الرصيد بنقطة واحدة من الجولة الأولى.

الهلال مالكوم خورخي خيسوس
نرشح لكم
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع لاعب الفتح الرباطي مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر بعد الفوز العريض على المنستيري.. أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب خبر في الجول – البدري يقترب من الزوراء العراقي حارس المنستيري: الزمالك كبير ولعب على أخطائنا.. فريقنا غير متفاهم ومباراة النصر أصعب البطولة العربية - "ملام بين الإخوة".. أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد تصريحات مدربه النارية الأجنبي السادس.. الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية أمام المنستيري بفضل تقنية التسلل الآلي.. الرجاء يخطف فوزا قاتلا أمام شباب بلوزداد
أخر الأخبار
مونت كارلو: سان جيرمان لا ينوي مناقشة عروض السعودية بشأن ماركينيوس 14 دقيقة | ميركاتو
البطولة العربية - خيسوس يكشف موعد ظهور مالكوم مع الهلال 42 دقيقة | الوطن العربي
خالد عيد مدربا لـ غزل المحلة ساعة | الدرجة الثانية
تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
حكيمي: سوف أساعد أسينسيو على التأقلم في باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
معوض هويلاند المحتمل.. أتالانتا يتعاقد مع البلال توريه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع لاعب الفتح الرباطي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات