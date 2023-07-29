خالد عيد مدربا لـ غزل المحلة
السبت، 29 يوليه 2023 - 19:17
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تكليف خالد عيد بقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وعلى أثر ذلك شكل خالد عيد الجهاز المعاون له والمكون من طارق غيدة مدربا عاما وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى وعماد عثمان وعمرو رمضان مدربين مساعدين ومحمد عمر مخططا للأحمال ومحمود عبد الرحمن محللا للأداء، على أن يتم تعيين مديرا للكرة وباقي الجهاز الإداري في وقت لاحق.
جاء ذلك بعد جلسة جمعت خالد عيد صباح اليوم السبت مع اللواء عمر رياض المدير التنفيذي، بحضور خالد كساب مدير التعاقدات والمنسق العام بالنادي.
وهبط غزل المحلة من الدوري المصري بنهاية الموسم الماضي رفقة حرس الحدود وأسوان.
وبذلك يلعب غزل المحلة الموسم المقبل في دوري المحترفين.
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