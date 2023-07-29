حكيمي: سوف أساعد أسينسيو على التأقلم في باريس

يرى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي أنه من الضروري له أن يساعد زميله ماركو أسينسيو في التأقلم مع الفريق.

وقال حكيمي في حوار له مع موقع باريس: "سأحاول مساعدة أسينسيو على التأقلم مع باريس سان جيرمان، هو لا يتحدث الفرنسية ويتحدث الإسبانية فقط لذلك سأحاول أن أجعله يشعر بالراحة داخل وخارج الملعب، وليس هو فقط بل عائلته أيضا حتى يتمكن من تقديم أفضل مستوى له معنا".

وأضاف "الهدف الرئيسي من معسكر باريس سان جيرمان في اليابان هو الاستعداد بكل قوة لأول مباراة رسمية في الموسم، ولكن ليس هذا فقط بل أن تكون مستعدا للموسم بالكامل".

وأكمل "نحن هنا في معسكر الإعداد من أجل محاولة استيعاب أفكار المدرب لويس إنريكي بسرعة والاستعداد للموسم المقبل في فترة زمنية قصيرة".

وانضم أسينسيو لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف الجاري بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.