مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع لاعب الفتح الرباطي

السبت، 29 يوليه 2023 - 17:08

كتب : حامد وجدي

المهدي موهوب

كشف مصدر من بيراميدز حقيقة الاتفاق مع نادي الفتح الرباطي المغربي بشأن لاعبه المهدي موهوب.

ولعب الموهوب خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا لنادي شباب السوالم.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "لم نتمم الاتفاق مع الفتح الرباطي بشأن المهدي موهوب. اللاعب تم عرضه علينا ضمن مجموعة من الترشيحات".

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وكان موقع “لو سبورت 360" المغربي، قد أشار إلى أن بيراميدز توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الفتح الرباطي بشأن اللاعب المهدي موهوب.

وأوضح التقرير المغربي أن موهوب يرغب في اللعب بقميص الرجاء رغم توصل الفتح الرباطي وبيراميدز إلى اتفاق حول انتقاله وهذا ما نفاه وصيف الدوري المصري.

صاحب الـ20 عاما يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وشارك موهوب في 12 مباراة شباب السوالم وسجل 7 أهداف.

يذكر أن بيراميدز يضم بين صفوفه الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

بيراميدز الفتح الرباطي
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