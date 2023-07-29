اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد ربع النهائي بين المصري والفائز من الأهلي والداخلية

أعلن اتحاد الكرة اليوم السبت تقديم موعد ربع نهائي كأس مصر والذي سيقام بين المصري والفائز من الأهلي والداخلية.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الثالث من شهر أغسطس المقبل في ملعب برج العرب بدلا من الثامنة مساء.

يأتي ذلك في ظل تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وطلبه من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية مع بداية شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الداخلية غدا الأحد في استاد القاهرة.

ويستمر الموسم الحالي بمباراتين في كأس مصر، الأولى بين الأهلي والداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر، والثانية من الفائز منهما ضد المصري في ربع النهائي.

بعد ذلك يتوقف النشاط الكروي استعدادا للموسم الجديد.

وكانت وزارة الشباب والرياضية أصدرت بيانا بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وجاء كالتالي:

"في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات وجاءت كالتالي:

أولا: فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات جاء التوجيه كالتالي:

بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.

وبناء على ذلك تضمن التعميم الصادر لمديريات الشباب والرياضة بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الأندية الرياضة بأن تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة.

وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم:

بناء على ما سبق من اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، فقد تضمن الخطاب المرسل للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام باتخاذ اللازم بأن تلعب كل المباريات في جميع المسابقات الرياضية في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية".