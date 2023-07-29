خبر في الجول – زد يتمم التعاقد مع علي لطفي

أتم نادي زد صفقة التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتأهل زد إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد نجح في الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

وقال مصدر من الأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "علي لطفي أتم انتقاله بشكل نهائي إلى زد ونشكره على الفترة السابقة التي قدم فيها كل شيء مع الأهلي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن علي لطفي حارس مرمى طلب الرحيل عن صفوف الفريق بسبب رغبته في المشاركة بصفة مستمرة.

ولم يمانع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رحيل علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة المستمرة.

علي لطفي انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف نادي إنبي.

وخاض علي لطفي مع الأهلي 43 مباراة وحافظ على نظافة شباكه خلال 25 لقاء.