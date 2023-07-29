فيليز سارسفيلد لـ في الجول: جودين أبلغنا باعتزاله.. حاولنا إقناعه بالاستمرار

السبت، 29 يوليه 2023 - 15:41

كتب : حسام أحمد

دييجو جودين - منتخب أوروجواي

أبلغ دييجو جودين بالفعل ناديه فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بقراره الاعتزال رسميا.

دييجو جودين

النادي : فيليز سارسفيلد

وكانت صحيفة "إل بايس" الأوروجوايانية، التي نقلت عن مصادر مقربة من اللاعب قراره بتفعيل الشرط في عقده مع ناديه الحالي، فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وكشف ماريو باليستريني عضو لجنة التوجيه بالنادي الأرجنتيني لـFilGoal.com قائلا: "جودين قام بإبلاغنا بأن المباراة المقبلة مع فيليز سارسفيلد ستكون الأخيرة له كلاعب، ثم سيعتزل لعب كرة القدم".

وعن هل سيكون احتفال خاص للاعب أجاب "لسوء الحظ، لن يلعب فيليز سارسفيلد هذه المباراة في ملعبه، لأنه سيكون الفريق الزائر، لذلك لا يمكن عمل أي شيء خاص".

فيما تحدث ألفريدو سيانا السكرتير التقني لنادي فيليز سارسفيلد والذي كشف عن محاولة إقناع اللاعب بالاستمرار وقال لـFilGoal.com: "حاول مسؤولو نادي فيليز سارسفيلد إقناع جودين بمواصلة اللعب لعام آخر، لكنه رفض وأراد أن يكون مع زوجته وابنته".

وأتم "يقوم النادي بدراسة الاحتمالات الممكنة لتكريم مسيرة جودين العظيمة".

وكان جودين قد انضم إلى سارسفيلد في يونيو 2022 من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بنية المشاركة في كأس العالم في نوفمبر من العام ذاته، وهو ما قد تم بالفعل.

وكان الشرط الذي يتيح لجودين فسخ العقد والاعتزال ينتهي موعد تفعيله في 31 يوليو، ولذلك حرص المدافع على إبلاغ المسؤولين أنه سيلعب مباراته الأخيرة يوم الأحد ضد فريق لينيرس.

وكان فريق ناسيونال الأوروجواياني قد حاول التعاقد مع جودين عبر مفاوضات مباشرة مع أليخاندرو بالبي رئيس النادي، الذي سافر إلى بوينوس أيرس لإقناع جودين.

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بدأ مسيرته في نادي سيرو عام 2003، ثم انتقل إلى ناسيونال في يوليو 2006، وبعدها بعام بدأ مسيرته الأوروبية عبر بوابة فياريال، مقابل 800 ألف يورو.

وفي أغسطس 2010 بعد كأس العالم، انتقل جودين إلى أتلتيكو مدريد الذي توج معه بلقب الدوري وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، في رحلة استمرت لـ 9 سنوات وانتهت بانتقاله إلى إنتر الإيطالي.

وبعد موسم مع النيراتزوري انتقل المدافع إلى كالياري، ثم غادر أوروبا صوب مينيرو في 2022، ومنه إلى فيليز سارسفيلد، لأجل مونديال قطر الأخير في مسيرته.

على الصعيد الدولي توج جودين بكوبا أمريكا 2011 في الأرجنتين، ولعب في كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

ولعب القائد الدولي 161 مباراة مع منتخب بلاده، منهم 82 وهو يحمل الشارة.

وتبقى لقطة خالدة في الأذهان، حين سجل جودين هدف التعادل في شباك برشلونة بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2013-2014، وهو الهدف الذي حسم تتويج أتلتيكو.

دييجو جودين أوروجواي فيليز سارسفيلد
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