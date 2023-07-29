في غياب ماني.. بايرن ينتصر وديا على كاواساكي الياباني
السبت، 29 يوليه 2023 - 15:23
كتب : FilGoal
فاز بايرن ميونيخ على منافسه كاواساكي فرونتال الياباني بهدف دون رد وديا استعدادا للموسم الجديد.
سجل جوسيب ستانيشيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.
وشهدت المباراة غياب ساديو ماني عن بايرن بعد إعلان النادي البافاري أن اللاعب السنغالي في مرحلة مفاوضات للانتقال لناد آخر.
وارتبط ماني بالانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف الجاري.
وكانت هذه المباراة هي الودية الرابعة لبايرن بعدما تعادل في اللقاء الأول بأربعة أهداف لمثلهم مع ريد بول سالزبورج النمساوي.
وبعدها اكتسح روتاش إيجرن الألماني بـ27 هدفا دون رد.
ثم خسر بايرن من مانشستر سيتي بهدفين لهدف.
ويواجه بايرن منافسه ليفربول الأربعاء المقبل قبل مواجهة لايبزيج في الـ12 من شهر أغسطس المقبل في كأس السوبر الألماني.
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