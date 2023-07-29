خبر في الجول – الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد.. وموقف اللاعب

السبت، 29 يوليه 2023 - 15:20

كتب : محمود حمدي

أحمد نادر السيد

يرغب نادي الزمالك في عودة حارسه الشاب أحمد نادر السيد لصفوف الفريق.

ولعب احمد نادر السيد في صفوف فيزيلا البرتغالي خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك تواصل مع أحمد نادر السيد للعودة لصفوفه على أن يكون له دورا مع الفريق.

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ويضم الزمالك الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد إلى جانب محمد نديم الحارس الثالث بصفوف الفريق.

موقف اللاعب

وعلم FilGoal.com أن أحمد نادر السيد يمتلك عروضا من الدوري البرتغالي بجانب رغبة الزمالك في عودته.

وسيعتمد قرار الحارس الشاب على وجهة نظر فنية وبناء على مساحة الدور الذي سيحصل عليه في الفريق الذي سينضم له.

ويرغب أحمد نادر السيد في الحصول على فرصة المشاركة في هذا التوقيت من مسيرته.

ولا يضع أحمد نادر السيد الاتفاق المادي عائقا أمام عودته لصفوف الزمالك ولكنه يدرس الأمر من الناحية الفنية.

حارس مرمى الزمالك شارك مع فريق فيزيلا البرتغالي تحت 23 عاما خلال 12 مباراة واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ عليها خلال 4 مباريات.

أحمد نادر السيد سبق وأن حصل على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في السعودية.

وشارك أحمد نادر في جميع مباريات البطولة مع الفراعنة، وسكنت شباكه 3 أهداف في المسابقة التي حصل عليها منتخب السعودية وحل منتخب مصر خلالها وصيفا.

الزمالك أحمد نادر السيد
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