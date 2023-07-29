الصفقة الثالثة.. سيرج أكا إلى البنك الأهلي

السبت، 29 يوليه 2023 - 15:07

كتب : رضا السنباطي

سيرج أكا - البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي ضم سيرج أكا إلى صفوفه قادما من الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية.

ووقع اللاعب الإيفواري على عقد يربطه بالبنك الأهلي لموسمين.

وأصبح أكا ثالث صفقات الفريق بعد أيمن أشرف وأحمد مدبولي.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف – سبب تأخر إعلان تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينورد

وكان FilGoal.com كشف عن الإسماعيلي تسلم من نادي البنك الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد سيرجي أكا البالغة 2 مليون و250 ألف جنيه.

وكان أكا قريبا من الانتقال للبنك الأهلي الشتاء الماضي قبل فشل الصفقة وانتقاله للدراويش.

وسبق للاعب الوسط خوض تجربة اللعب في الدوري المصري بقميص الجونة.

اللاعب الإيفواري صاحب الـ28 عاما خاض مع الدراويش 14 مباراة بعدما انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

واختتم الإسماعيلي منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.

سيرج أكا البنك الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد.. وموقف اللاعب في الجول يكشف – سبب تأخر إعلان تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينورد محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
أخر الأخبار
رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو 3 دقيقة | أمريكا
سلة – سيدات مصر ينتصرن على الكونغو الديمقراطية في افتتاح بطولة إفريقيا وتألق نادين السلعاوي 17 دقيقة | كرة سلة
فيليز سارسفيلد لـ في الجول: جودين أبلغنا باعتزاله.. حاولنا إقناعه بالاستمرار 24 دقيقة | أمريكا
في غياب ماني.. بايرن ينتصر وديا على كاواساكي الياباني 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد.. وموقف اللاعب 45 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. سيرج أكا إلى البنك الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – سبب تأخر إعلان تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات