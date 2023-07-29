الصفقة الثالثة.. سيرج أكا إلى البنك الأهلي
السبت، 29 يوليه 2023 - 15:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن البنك الأهلي ضم سيرج أكا إلى صفوفه قادما من الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية.
سيرجي أكا
النادي : البنك الأهلي
ووقع اللاعب الإيفواري على عقد يربطه بالبنك الأهلي لموسمين.
وأصبح أكا ثالث صفقات الفريق بعد أيمن أشرف وأحمد مدبولي.
وكان FilGoal.com كشف عن الإسماعيلي تسلم من نادي البنك الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد سيرجي أكا البالغة 2 مليون و250 ألف جنيه.
وكان أكا قريبا من الانتقال للبنك الأهلي الشتاء الماضي قبل فشل الصفقة وانتقاله للدراويش.
وسبق للاعب الوسط خوض تجربة اللعب في الدوري المصري بقميص الجونة.
اللاعب الإيفواري صاحب الـ28 عاما خاض مع الدراويش 14 مباراة بعدما انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي.
واختتم الإسماعيلي منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.
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