في الجول يكشف – سبب تأخر إعلان تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال

السبت، 29 يوليه 2023 - 14:32

كتب : عمرو نبيل

إيهاب جلال

أتم الإسماعيلي اتفاقه مع إيهاب جلال على العودة لقيادة الفريق لكن حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن التأخير جاء انتظارا لموافقة اللجنة الفنية على كافة تفاصيل التعاقد وبناء عليه إبلاغ اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي.

وبعد ذلك تعين على اللجنة المسؤولة عن إدارة الإسماعيلي إبلاغ اللجنة الإدارية التابعة لوزارة الرياضة قبل إتمام التعاقد.

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لكن أتم إيهاب جلال بالفعل اتفاقه على كافة بنود التعاقد الشخصية وتم اختيار الجهاز المعاون له.

كما أنه تم إبلاغ اللاعبين ببداية فترة الإعداد في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com سابقا أن الجلسة التي جمعت بين إيهاب جلال ومسؤولي اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي قد انتهت بالتوصل لاتفاق بين الطرفين.

وسبق أن كشف إيهاب جلال عبر FilGoal.com عن وجود جلسة مع المسؤولين بنادي الإسماعيلي من أجل التفاوض حول تولي مسؤولية الفريق بالموسم المقبل.

وقال جلال لـ FilGoal.com: "لدي جلسة مرتقبة مع المسؤولين في نادي الإسماعيلي وسأبدي مرونة في شروط التعاقد".

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

محطة جلال الأخيرة كانت مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال الدوري المصري
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