خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينورد

السبت، 29 يوليه 2023 - 13:23

كتب : عمرو نبيل

المغرب ضد مصر

يعقد مسؤولو بيراميدز جلسة مع لاعب الفريق إبراهيم عادل لحسم مصيره من الاحتراف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة التي ستعقد هي من أجل تحديد مصير اللاعب ومناقشته في عرضي بنفيكا وفينورد بالإضافة لوجود عرض ثالث من ناد فرنسي لاختيار أفضل العروض للنادي وللاعب للانتقال إلى صفوفه.

يأتي ذلك في ظل اقتراب الموسم الأوروبي من بدايته في شهر أغسطس المقبل.

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يأتي ذلك بعدما أصبح نودرشلاند الدنماركي بعيدا عن الصورة في الوقت الحالي بعد ارتفاع مطالب بيراميدز المالية لبيع قائد المنتخب المصري الأولمبي.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "فينورد وبنفيكا يرغبان في ضم إبراهيم عادل. الناديان تواصلا مع بيراميدز بشأن التعاقد مع اللاعب خلال هذا الصيف".

وأضاف المصدر "بيراميدز أبلغ فينورد بطلباته المالية وسيتم مناقشة الأمر في النادي الهولندي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم نورشلاند الدنماركي بعرض لبيراميدز لضم إبراهيم عادل يما يقرب من 3 ملايين دولار بالإضافة لمليون دولار كإضافات.

أما رغبة بيراميدز فهو الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 4 لـ5 ملايين دولار.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

اللاعب صاحب الـ22 عاما خاض مع بيراميدز 110 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع تسعة آخرين.

إبراهيم عادل بيراميدز فينورد بنفيكا
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