تقرير سعودي: النصيري بديل ميتروفيتش في الهلال

وضع نادي الهلال المهاجم المغربي يوسف النصيري هداف إشبيلية ضمن حساباته هذا الصيف.

ويمتد عقد يوسف مع إشبيلية حتى نهاية موسم 2024-2025.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال وضعت المغربي يوسف النصيري في صدارة خياراتها، تحسبا لعدم الوصول إلى اتفاق مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام.

وأوضحت التقارير أن مفاوضات الهلال مع فولام بشأن ميتروفيتش تشهد عدم توافق في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الزعيم للتحرك سريعا من أجل توفير بدلاء، يتقدمهم يوسف النصيري.

شبكة beIN SPORTS ذكرت في وقت سابق أن نادي يوفنتوس يستهدف ضم النصيري في حالة رحيل مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش هذا الصيف.

النصيري حصد لقب الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، والسوبر الأوروبي في عام 2020.

وقاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

في المقابل تعاقد الهلال خلال هذا الصيف مع الرباعي: سيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز ومالكوم.