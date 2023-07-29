محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف

كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا عن طلب معين الشعباني المدرب الأسبق لفريقه ضمه لصفوف ناديه الحالي الترجي.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وتحدث محمد إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "معين الشعباني أراد ضمي إلى الترجي وتحدث إلى مسؤولي التعاقدات في سيراميكا كليوباترا وكان ردي اتخذوا ما تروه صائبا".

واستدرك "لكن النادي تمسك بي وهذا أسعدني، الترجي فريق كبير لكنني سعيد مع سيراميكا كليوباترا".

وكشف محمد إبراهيم عن تلقيه عرضا من ماميلودي صنداونز وقتما كان لاعبا في صفوف الزمالك وقبل تعرضه للإصابة بكسر في القدم وقال: "تلقيت عرضا من ماميلودي صنداونز وقت قيادته من بيتسو موسيماني وذلك قبل إصابتي في مباراة الزمالك ضدهم ربما كنت أوافق".

وعن هل تواصل معه الزمالك لعودته قال: "الزمالك طلب عودتي مرتين من قبل وقت تواجدي في مصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا ولم أكن أمانع وطلبت منهم التحدث مع مسؤولي النادي في كلا المرتين لكن الأمر لم يتم في النهاية ولا أعرف السبب".

وكشف عن اقترابه سابقا من الانتقال إلى بيراميدز كنت قريبا من الانتقال إلى بيراميدز قبل سيراميكا كليوباترا ولكن في النهاية انتقلت إلى سيراميكا".

وبسؤاله هل يتمنى الاعتزال في الزمالك أجاب "لن أنكر إنني أتمنى إنهاء مسيرتي في الزمالك، لكن أحيانا تحب شيء ما بشدة وربما يحدث شيء ما يجعل الناس تنزعج منك لذا تفضل الابتعاد، لكن بالتأكيد أنا مثل أي شخص يتمنى إنهاء مسيرته في الزمالك".

وعن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قال: "تدريب روي فيتوريا ممتع جدا لأنه كله عبارة عن كرة قدم فقط ومحاضراته ونظامه".