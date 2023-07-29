محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف

السبت، 29 يوليه 2023 - 12:42

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا عن طلب معين الشعباني المدرب الأسبق لفريقه ضمه لصفوف ناديه الحالي الترجي.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتحدث محمد إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "معين الشعباني أراد ضمي إلى الترجي وتحدث إلى مسؤولي التعاقدات في سيراميكا كليوباترا وكان ردي اتخذوا ما تروه صائبا".

واستدرك "لكن النادي تمسك بي وهذا أسعدني، الترجي فريق كبير لكنني سعيد مع سيراميكا كليوباترا".

أخبار متعلقة:
مجموعة الزمالك – بانيجا يفسر سبب التراجع أمام النصر الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي

وكشف محمد إبراهيم عن تلقيه عرضا من ماميلودي صنداونز وقتما كان لاعبا في صفوف الزمالك وقبل تعرضه للإصابة بكسر في القدم وقال: "تلقيت عرضا من ماميلودي صنداونز وقت قيادته من بيتسو موسيماني وذلك قبل إصابتي في مباراة الزمالك ضدهم ربما كنت أوافق".

وعن هل تواصل معه الزمالك لعودته قال: "الزمالك طلب عودتي مرتين من قبل وقت تواجدي في مصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا ولم أكن أمانع وطلبت منهم التحدث مع مسؤولي النادي في كلا المرتين لكن الأمر لم يتم في النهاية ولا أعرف السبب".

وكشف عن اقترابه سابقا من الانتقال إلى بيراميدز كنت قريبا من الانتقال إلى بيراميدز قبل سيراميكا كليوباترا ولكن في النهاية انتقلت إلى سيراميكا".

وبسؤاله هل يتمنى الاعتزال في الزمالك أجاب "لن أنكر إنني أتمنى إنهاء مسيرتي في الزمالك، لكن أحيانا تحب شيء ما بشدة وربما يحدث شيء ما يجعل الناس تنزعج منك لذا تفضل الابتعاد، لكن بالتأكيد أنا مثل أي شخص يتمنى إنهاء مسيرته في الزمالك".

وعن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قال: "تدريب روي فيتوريا ممتع جدا لأنه كله عبارة عن كرة قدم فقط ومحاضراته ونظامه".

محمد إبراهيم سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينودر الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء حوار كولر - الفارق بين الأهلي وبازل.. قصة "صلاة البدلاء" والغاز المسيل في السودان خبر في الجول - الأهلي أنهى كافة الإجراءات لضم رضا سليم.. وموعد وصول اللاعب وكيله: عبد الشافي قرر الاعتزال بقميص الزمالك رغم وجود عرضين من الخليج
أخر الأخبار
قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر 10 دقيقة | السعودية
خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينودر 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي: النصيري بديل ميتروفيتش في الهلال 48 دقيقة | السعودية
محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف 53 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الزمالك – بانيجا يفسر سبب التراجع أمام النصر ساعة | كأس العرب
الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات