مجموعة الزمالك – بانيجا يفسر سبب التراجع أمام النصر

فسر الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد نادي الشباب السعودي سبب تراجع فريقه في الشوط الثاني من مواجهة النصر.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الشباب والنصر في أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال بانيجا في تصريحات عبر "SSC SPORTS" عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام النصر الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو".

وأضاف "الشباب قدم مباراة للمتعة أمام النصر لكن الحظ لم يحالفنا في العديد من الفرص التي لاحت لنا".

وعن تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني أوضح "ذلك جاء نتيجة الفكر التكتيكي من المدرب في محاولة لاستغلال الاندفاع الهجومي للنصر والاعتماد على الهجمات المرتدة".

ويستعد الشباب لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

فيما يلعب النصر أمام الاتحاد المنستيري التونسي في اليوم ذاته.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط عقب الفوز العريض على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0.