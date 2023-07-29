الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة

السبت، 29 يوليه 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية

نفى عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية تفكير فريقه في الانسحاب أمام الأهلي.

ويستعد الداخلية لمواجهة الأهلي لحساب دور الـ 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً.

وقال عثمان الدسوقي عبر "أون تايم سبورتس": "لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي. نعاني من ظروف صعبة بعد مغادرة 18 لاعبا بنهاية الموسم سواء لانتهاء عقودهم أو نهاية إعارات".

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وكشف "حاولنا تأجيل المباراة خاصة بعد موافقة النادي الأهلي على ذلك ولكن اتحاد كرة القدم رفض".

وأوضح "نادي الداخلية كيان كبير، وهيثم جبريل مدير قطاع الناشئين سيقود الفريق في المباراة بعد توقيع علاء عبد العال للجونة".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن عبد العال أقرب لتولي مهمة تدريب الجونة العائد حديثا إلى الدوري المصري، والإعلان سيكون خلال أيام.

كما علم FilGoal.com أن نادي الداخلية توصل على اتفاق مبدئي مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي حال فاز الداخلية على الأهلي سيتأهل لربع نهائي كأس مصر وسيضرب موعدا مع المصري يوم 3 أغسطس المقبل.

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