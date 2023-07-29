خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي

السبت، 29 يوليه 2023 - 11:13

كتب : حامد وجدي

فيوتشر

استقر نادي فيوتشر على تعيين مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق خلفا لعلي ماهر.

ورحل علي ماهر عن تدريب فيوتشر وتولى مهمة القيادة الفنية للنادي المصري. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر استقر على تعيين مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق.

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المدرب الجديد سيكون برتغالي الجنسية وسيتم الإعلان عن هويته خلال الأيام المقبلة.

ووجه مجلس إدارة فيوتشر الشكر للجهاز الفني بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر أنه يستعد للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 82 مباراة فاز في 38 وتعادل في 24 وخسر 20 بجميع المسابقات.

واختتم فيوتشر منافسات الموسم الحالي بمسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتولي علي ماهر مهمة تدريب فيوتشر في سبتمبر 2021، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات.

كما تُوج علي ماهر مع فيوتشر بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة الكونفدرالية.

فيوتشر علي ماهر
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