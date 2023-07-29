خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال

توصل نادي الداخلية إلى اتفاق مبدئي مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لعلاء عبد العال.

وأعلن عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية في تصريحات تلفزيونية عن رحيل علاء عبد العال لتدريب الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الداخلية توصل على اتفاق مبدئي مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المشرف العام على فريق الداخلية عبر "أون تايم سبورتس": "علاء عبد الله وقع لنادي الجونة بعدما بذل جهدا كبيرا مع الفريق وكذلك الجهاز السابق بقيادة رضا شحاتة".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن عبد العال أقرب لتولي مهمة تدريب الجونة العائد حديثا إلى الدوري المصري، والإعلان سيكون خلال أيام.

وقاد عبد العال الداخلية الموسم الجاري لخطف بطاقة البقاء لموسم آخر بالفوز على أسوان في الجولة الأخيرة.

في المقابل خاض عماد النحاس ىخر تجاربه مع طلائع الجيش قبل أن يرحل ويتولى عبد الحميد بسيوني المهمة بدلا منه.

ويستعد الداخلية لمواجهة الأهلي لحساب دور الـ 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً.

وفي حال فاز الداخلية على الأهلي سيتأهل لربع نهائي كأس مصر وسيضرب موعدا مع المصري يوم 3 أغسطس المقبل.