خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال

السبت، 29 يوليه 2023 - 11:02

كتب : عمرو نبيل

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

توصل نادي الداخلية إلى اتفاق مبدئي مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لعلاء عبد العال.

وأعلن عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية في تصريحات تلفزيونية عن رحيل علاء عبد العال لتدريب الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الداخلية توصل على اتفاق مبدئي مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو

وقال المشرف العام على فريق الداخلية عبر "أون تايم سبورتس": "علاء عبد الله وقع لنادي الجونة بعدما بذل جهدا كبيرا مع الفريق وكذلك الجهاز السابق بقيادة رضا شحاتة".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن عبد العال أقرب لتولي مهمة تدريب الجونة العائد حديثا إلى الدوري المصري، والإعلان سيكون خلال أيام.

وقاد عبد العال الداخلية الموسم الجاري لخطف بطاقة البقاء لموسم آخر بالفوز على أسوان في الجولة الأخيرة.

في المقابل خاض عماد النحاس ىخر تجاربه مع طلائع الجيش قبل أن يرحل ويتولى عبد الحميد بسيوني المهمة بدلا منه.

ويستعد الداخلية لمواجهة الأهلي لحساب دور الـ 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً.

وفي حال فاز الداخلية على الأهلي سيتأهل لربع نهائي كأس مصر وسيضرب موعدا مع المصري يوم 3 أغسطس المقبل.

نادي الداخلية عماد النحاس علاء عبد العال
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينودر محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء حوار كولر - الفارق بين الأهلي وبازل.. قصة "صلاة البدلاء" والغاز المسيل في السودان وكيله: عبد الشافي قرر الاعتزال بقميص الزمالك رغم وجود عرضين من الخليج الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نداي أمام المنستيري
أخر الأخبار
قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر 11 دقيقة | السعودية
خبر في الجول – جلسة حاسمة بين بيراميدز وإبراهيم عادل لحسم مصيره من عرضي بنفيكا وفينودر 13 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي: النصيري بديل ميتروفيتش في الهلال 49 دقيقة | السعودية
محمد إبراهيم: الترجي وصنداونز طلبا ضمي.. والزمالك أراد عودتي وندمت على ترك الاحتراف 54 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الزمالك – بانيجا يفسر سبب التراجع أمام النصر ساعة | كأس العرب
الداخلية: لا نفكر في الانسحاب أمام الأهلي.. وعلاء عبد العال وقع للجونة ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات