مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ
السبت، 29 يوليه 2023 - 10:38
كتب : FilGoal
نشهد اليوم كلاسيكو جديد بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.
ويلتقي ريال مدريد مع منافسه برشلونة في الساعة 11:59 مساء في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.
وستنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".
وكان ريال مدريد فاز في وديته الأخيرة على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.
أما برشلونة فخسر من أرسنال بخمسة أهداف لثلاثة.
وفي ودية أخرى يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه كاواساكي فرونتال في تمام الواحدة مساء.
وستنقل المباراة عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي.
وهُزم بايرن ميونيخ في مباراته الودية الأخيرة بهدفين لهدف من مانشستر سيتي.
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