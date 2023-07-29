مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر

السبت، 29 يوليه 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا لاعب النصر

تحدث سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي الجديد عن تعادل الفريق مع الشباب السعودي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال فوفانا في تصريحاته لقناة SSC1: "لم أتدرب كثيرا مع الفريق ولم ألحق بمباراة باريس سان جيرمان، ولكننا نواصل التحسن في الفترة الأخيرة".

وأضاف "تعرضنا للإرهاق بعد رحلة طويلة من المباراة الماضية بالإضافة إلى تغير المناخ".

أخبار متعلقة:
البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نداي أمام المنستيري بعد الفوز العريض على المنستيري.. أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب البطولة العربية - موسيماني يقود الوحدة في الظهور الأول للفوز على الكويت

وتابع "أشكر جماهير النصر على الاستقبال. إنه ناد رائع يعمل بشكل جيد ويملك مشجعين رائعين نتمنى إسعادهم".

وخاض النصر مباراتين وديتين ضد باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في اليابان.

وأعلن النصر تعاقده مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الوسط قادما من لانس الفرنسي حتى صيف 2026 ليصبح الصفقة الثانية.

وتعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان في أولى صفقاته الصيفية، إضافة إلى كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في يناير الماضي.

كما أتم "العالمي" مؤخرا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ.

فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

وقاد لاعب الوسط الإيفواري فريقه الموسم الماضي لإنهاء الموسم في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان قائدا الفريق للوصول لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 21 عاما.

لاعب مانشستر سيتي السابق وفولام وباستيا وأودينيزي السابق، خاض بقميص لانس 112 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 12.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.

كأس العرب للأندية البطولة العربية النصر مجموعة الزمالك سيكو فوفانا
نرشح لكم
بعد الفوز العريض على المنستيري.. أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب خبر في الجول – البدري يقترب من الزوراء العراقي حارس المنستيري: الزمالك كبير ولعب على أخطائنا.. فريقنا غير متفاهم ومباراة النصر أصعب البطولة العربية - "ملام بين الإخوة".. أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد تصريحات مدربه النارية الأجنبي السادس.. الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية أمام المنستيري بفضل تقنية التسلل الآلي.. الرجاء يخطف فوزا قاتلا أمام شباب بلوزداد تشكيل الاتحاد المنستيري - ثنائي هجومي في مواجهة الزمالك بـ البطولة العربية تشكيل الزمالك – شيكابالا وعمر جابر وزيزو أساسيون ضد الاتحاد المنستيري
أخر الأخبار
بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء 35 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر ساعة | الوطن العربي
البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو ساعة | كأس العرب
حوار كولر - الفارق بين الأهلي وبازل.. قصة "صلاة البدلاء" والغاز المسيل في السودان ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي أنهى كافة الإجراءات لضم رضا سليم.. وموعد وصول اللاعب ساعة | الدوري المصري
وكيله: عبد الشافي قرر الاعتزال بقميص الزمالك رغم وجود عرضين من الخليج ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نداي أمام المنستيري 2 ساعة | كأس العرب
مدير البطولة العربية يوضح آلية تسجيل اللاعبين 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات