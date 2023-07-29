مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر

تحدث سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي الجديد عن تعادل الفريق مع الشباب السعودي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال فوفانا في تصريحاته لقناة SSC1: "لم أتدرب كثيرا مع الفريق ولم ألحق بمباراة باريس سان جيرمان، ولكننا نواصل التحسن في الفترة الأخيرة".

وأضاف "تعرضنا للإرهاق بعد رحلة طويلة من المباراة الماضية بالإضافة إلى تغير المناخ".

وتابع "أشكر جماهير النصر على الاستقبال. إنه ناد رائع يعمل بشكل جيد ويملك مشجعين رائعين نتمنى إسعادهم".

وخاض النصر مباراتين وديتين ضد باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في اليابان.

وأعلن النصر تعاقده مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الوسط قادما من لانس الفرنسي حتى صيف 2026 ليصبح الصفقة الثانية.

وتعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان في أولى صفقاته الصيفية، إضافة إلى كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في يناير الماضي.

كما أتم "العالمي" مؤخرا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ.

فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

وقاد لاعب الوسط الإيفواري فريقه الموسم الماضي لإنهاء الموسم في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان قائدا الفريق للوصول لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 21 عاما.

لاعب مانشستر سيتي السابق وفولام وباستيا وأودينيزي السابق، خاض بقميص لانس 112 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 12.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.