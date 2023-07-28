وكيله: عبد الشافي قرر الاعتزال بقميص الزمالك رغم وجود عرضين من الخليج

أوضح محمد رضا وكيل محمد عبد الشافي لاعب الزمالك أن تحصل على عرضين خليجيين الفترة الأخيرة إلا أن قرر الاعتزال بقميص الأبيض.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن محمد عبد الشافي أبلغ نادي الزمالك بقرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

واتخذ عبد الشافي قرار الاعتزال بعد معاناته من الإصابات المتكررة في الركبة.

وقال رضا عبر أون تايم سبورتس 2: "عبد الشافي فضّل ألا يكون موظفا، ورغم أن عقده يتبقى فيه موسم واحد، الزمالك تواصل مع محمد عبد الشافي للتراجع عن قرار اعتزاله، واللاعب استخار الله واتخذ قراره".

وأضاف "منذ أن عاد عبد الشافي من أهلي جدة السعودي وأخبرني بأنه سيعتزل في الزمالك".

وأوضح "منذ أسبوعين وصل عرضين من الخليج لعبد الشافي، لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك وأراد ختام مسيرته مع النادي".

وأكمل "عبد الشافي يلعب الكرة من أجل الكرة، لا يفرق معه العامل المادي حتى وهو نجم الفريق".

وتابع "خلال أزمة الزمالك المالية في 2012-2013، حينها لم يستطع بعض اللاعبين ملء سيارتهم بالوقود، ورفض عبد الشافي عدة عروض وجدد للزمالك على بياض".

وأتم "بعد البطولة العربية سنعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك لبحث إقامة احتفالية لتكريم عبد الشافي".

ووصل عبد الشافي إلى السعودية مساء الجمعة لمساندة الأبيض في البطولة العربية، وكان فى استقبال اللاعب أحمد حسني المدير الإداري للفريق واصطحبه لفندق إقامة بعثة الأبيض في الطائف.

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 224 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.