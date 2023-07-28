الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نداي أمام المنستيري

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة إبراهيما نداي لاعب الفريق.

وتعرض نداي لإصابة قوية إثر التحام هوائي مع لاعب الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وقال محمد أسامة عبر الموقع الرسمي للنادي: "إصابة إبراهيما نداي بكدمة في عظام الفك وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وسيعود بعد للمشاركة في التدريبات".

وشارك سيد عبد الله عوضا عن نداي في الدقيقة 55 وسجل ثنائية قادت الزمالك لتحقيق الفوز بنتيجة 4-0.

ويستعد الزمالك خلال الأيام المقبلة للقاء الشباب السعودي يوم الأحد المقبل.

video:1

بنفس طريقة الهدف الثالث



نيمار يسجل الثنائية له والرابع للفارس الأبيض. ⚪🏹✨pic.twitter.com/XX3TtmiCEj — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023

الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.