بعد الفوز العريض على المنستيري.. أوسوريو يتابع مباراة النصر والشباب

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك إلى ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية لمتابعة لقاء النصر والشباب السعوديين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

فوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.