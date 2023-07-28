البطولة العربية - موسيماني يقود الوحدة في الظهور الأول للفوز على الكويت

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريقه الوحدة الإماراتي في اللقاء الرسمي الأول للفوز على الكويت الكويتي 2-1 في الجولة الأولى من مجموعات البطولة العربية.

وارتقى الوحدة للصدارة رفقة الرجاء المغربي في المجموعة الرابعة بعدما انتصر الأخير على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة عصر اليوم.

وانتظر موسيماني 72 دقيقة من أجل تسجيل الهدف الأول، الذي سجله سهيل المنصوري من انفراد بعد توغل من الجهة اليسرى.

وبعد 3 دقائق استغل جواو بيدرو خطأ الحارس في التعامل مع تسديدته وسجل هدف تعزيز التقدم برأسية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل أحمد الظفيري هدف تقليص الفارق لكنه لم يكن كافيا للكويت الكويتي.

الكويت يسجل الهدف الأول ويقلص الفارق في الوقت بدل الضائع ⚽️#الكويت_الوحدة_الإماراتي.#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/U5CYiH0YXL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

وسيلتقي الوحدة يوم الأحد المقبل مع شباب بلوزداد الجزائري.

فيما سيلتقي الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي.