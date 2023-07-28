6 مصريين في معسكر NBA كرة السلة بلا حدود إفريقيا 2023

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

NBA Africa

أعلن محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس NBA Africa ومدير مكتب NBA مصر، عن اختيار ستة لاعبين مصريين، بواقع ثلاثة فتيات وثلاثة شباب للمشاركة في معسكر كرة السلة بلا حدود إفريقيا (BWB Africa) 2023 والذي يقام في الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2023 بالمدرسة الأمريكية الدولية في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

واختار كل من NBA والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) 80 من أفضل اللاعبين الشباب من جميع أنحاء إفريقيا للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من معسكر BWB Africa. وأتى الفتية والفتيات الـ 80 من أكثر من 25 دولة إفريقيا، وبعضهم من أكاديمية NBA Africa وأكاديمية NBA Women’s Camp Africa.

وضمت القائمة النهائية من مصر كل من سلمى خضر (شاركت في معسكر أكاديمية NBA إفريقيا للسيدات 2022)، وليلى الصناديلي وعائشة حسن، بالإضافة لكل من طارق خيري، أحمد نضال وكريم الجيزاوي.

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وسيخضع الشباب للتدريب مع كل من بام أديبايو، لاعب ميامي هيت والمنضم لفريق NBA كل النجوم مرتين، وجوناثان كومينجا، لاعب جولدن ستيت ووريرز وبطل NBA 2022، وداريوس جارلاند، لاعب كليفلاند كافالييرز والمنضم لفريق NBA كل النجوم 2022، وجالين سوجز، لاعب أورلاندو ماجيك. ويقود عملية تدريب BWB Africa 2023 خمسة من المدربين الحاليين والسابقين في NBA، بالإضافة للعديد من لاعبي NBA وWNBA السابقين.

وخلال المعسكر، يؤدي اللاعبون والمدربون مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك تدريبات كفاءة الحركة، ومحطات المهارات الهجومية والدفاعية، ومسابقات الثلاثية، ومباريات 5 على 5، بالإضافة لمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتفاعلية مع الجماهير. وفي نهاية المعسكر سيتم منح جوائز للاعبين واللاعبات المتفوقين.

ومنذ عام 2001، شارك في فعاليات BWB أكثر من 4100 مشارك من 136 دولة، وصل منهم 112 مشارك إلى NBA أو WNBA. أقام كل من NBA والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) حوالي 70 معسكرًا في 47 مدينة عبر 32 دولة في ست قارات.

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