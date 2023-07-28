انتهت مجموعة الزمالك - النصر (0) (0) الشباب.. تعادل في مصلحة الزمالك
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية.
وانتصر الزمالك على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.
ويتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء النصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
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انتهت
ق 78: نواف العقيدي يمنع هدفا من هاتان باهبري
ق 48: تاليسكا يهدر بتسديدة أرضية قوية يتصدى لها الحارس
ق 35 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للشباب عن طريق إيفر بانيجا بتسديدة مباشرة ارتدت من الحائط البشري وانتهت معه الخطورة.
ق 18 ركلة ركنية للشباب على يمين مرمى النصر، نفذها إيفر بانيجا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة شديدة بعد خطأ فادح من الحارس نواف العقيدي.
ق 5 محاولة هجومية أولى للنصر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الفتاح أدم برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن.
ق 2 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عبد الله الجوعي لاعب الشباب نتيجة عرقلة متعمدة لجيسلان كونان لاعب النصر.
بداية اللقاء