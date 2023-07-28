مؤتمر أوسوريو: لن نكون منافسا سهلا في البطولة العربية.. ولهذا السبب زيزو يلعب في الوسط

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 21:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر خوان كارلوس أوسوريو

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك أن الفريق لن يكون منافسا سهلا في البطولة العربية، وأوضح لماذا يعتمد على أحمد سيد "زيزو" في الوسط.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في أولى مباريات الفريق بالبطولة العربية.

قال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "الاتحاد المنستيري يضم لاعبين جيدين ولكن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، جيدين من الناحيتين الفردية والبدنية وسيتحسنون في المستقبل".

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وأضاف "الزمالك تحكم جيدا في مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، والفرصة الوحيدة للمنافس كانت كرة العارضة، والخروج بهدفين في الشوط الأول كانت نتيجة عادلة وكان علينا ترجمة الفرص بشكل أفضل من ذلك".

وتابع "في أول 25 دقيقة في الشوط الثاني كنا أفضل، في حين أن المنافس كان أفضل في أخر 5 دقائق في الشوط الثاني وكانوا يستحقون تسجيل هدف".

وفيما يخص تخطيطه للقاء قال: "الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، ومساعدي فريدي بذل مجهودا مكثفا وكشف لنا الخصم بصورة جيدة".

وأضاف "كنا نعلم أن هناك عناصر جيدة في الفريق التونسي ولم أكن أتوقع أن تكون النتيجة كبيرة قبل المباراة، وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الأول وهناك عملية نفسية لدى اللاعبين بعد التقدم وتكون هناك حالة هدوء في الشوط الثاني، وكان لابد من إيجاد حلول بإدخال عناصر جديدة لزيادة حماس اللاعبين".

وواصل "يوجد نوعان من التغييرات، تغيير مركز بمركز أو تغيير في مراكز اللاعبين، واعتمدت على تغيير مركز بمركز من أجل الحفاظ على نسق المباراة".

وأكمل "حمزة المثلوثي لاعب سريع ومميز في الكرات العالية، وقررت الاعتماد عليه اليوم في مركز الظهير الأيمن وبجواره حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح".

وأوضح "دائما أجعل أحمد سيد "زيزو" يلعب في وسط ملعب المنافس كي يكون في حالة هجوم وقريب من المرمى لأنه يجيد إنهاء الهجمات، واللاعب المصري ذكي وموهوب ويستطيع حفظ طرق اللعب".

وأتم "لا أحب الحديث عن التوقعات أو إلى أي مدى ممكن أن نصل إليه، ومجموعتنا قوية، وسننافس بكل قوة في المباريات المقبلة، ولن نكون منافسا سهلا".

الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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