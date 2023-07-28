مجموعة الزمالك – بانيجا يقود الشباب أمام النصر.. ورونالدو على الدكة

يقود إيفر بانيجا تشكيل نادي الشباب السعودي خلال مواجهة مواطنه النصر.

ويلعب الشباب أمام النصر بعد قليل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

في المقابل يتواجد كريستانو رونالدو على مقاعد بدلاء النصر خلال مواجهة الشباب.

ويلعب الشباب والنص ضمن المجموعة الثالثة التي يتصدر ترتيبها الزمالك عقب الفوز على الاتحاد المنستيري 4-0.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: جيسلان كونان – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري – علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – خالد الغنام

الهجوم: عبد العزيز العليوة – عبد الفتاح آدم.

فيما جاء تشكيل الشباب لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور – إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - حسين الصبياني

الوسط: إيفر بانيجا - رياض شراحيلي

أمامهما: ماجد كنبة – جوانكا - عبد الله الجوعي

الهجوم: هتان باهبري - أحمد عبده