خبر في الجول – البدري يقترب من الزوراء العراقي

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 21:18

كتب : عمرو نبيل

حسام البدري

اقترب حسام البدري من تولي تدريب نادي الزوراء العراقي.

ورحل البدري مؤخرا عن تدريب الصفاقسي التونسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام البدري اقترب من الزوراء العراقي بعد جلسة جمعته مع رئيس النادي في القاهرة قبل سفر البدري إلى السعودية لخوض البطولة العربية مع الصفاقسي.

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واستقال البدري بعد خسارة الصفاقسي أمس الخميس أمام الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وبذلك، لن يكمل البدري مشواره مع الصفاقسي في باقي مباريات البطولة، إذ يتبقى للفريق مباراتين أمام اتحاد جدة، والترجي.

الصفاقسي في بيانه وجه الشكر لـ حسام البدري على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

كان حسام البدري قد تولى تدريب الصفاقسي في 25 مارس الماضي.

مدرب منتخب مصر الأسبق، قاد الصفاقسي في 18 مباراة. فاز في خمس مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر7 آخرين.

وأنهى الصفاقسي بطولة الدوري التونسي في المركز السادس، ليبتعد عن المشاركات القارية خلال الموسم المقبل.

حسام البدري الزوراء العراقي
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