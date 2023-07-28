شيكابالا: البطولة العربية فرصة الرد على المشككين.. وهذا موعد توضيح كافة الأمور

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

أوضح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك أن الفريق يتخذ من البطولة العربية فرصة للرد على المشككين في اللاعبين والجهاز الفني.

وصنع شيكابالا هدفا في فوز الزمالك برباعية على الاتحاد المنستيري.

وقال شيكابالا عبر قناة SSC: "لابد أن تكون البداية جيدة، وركزنا عليها لأن نحصل على دفعة قبل المباريات المقبلة، والنتيجة كللت مجهودنا في الفترة الماضية".

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وتابع "الزمالك يشارك في البطولات للفوز بها، مررنا بظروف غير طبيعية طيلة الموسم، واللاعبون والجهاز الفني تحملوا الكثير وسنتحدث عن الأمور في وقتها".

وواصل "بعد نهاية الموسم تماما سنوضح ماذا حدث معنا، اللاعبون عانوا كثيرا الفترة الماضية، ونريد من خلال البطولة الرد على المشككين سواء في اللاعبين والجهاز الفني".

وأتم "أشكر جمهور الزمالك الذي حضر المباراة، وهناك علاقة خاصة بيننا، ووجودهم يدفعنا لتأدية أداء جيد".

الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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