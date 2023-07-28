حارس المنستيري: الزمالك كبير ولعب على أخطائنا.. فريقنا غير متفاهم ومباراة النصر أصعب

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

بشير بن سعيد

تحدث بشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري التونسي عن أسباب الهزيمة الثقيلة على يد الزمالك بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العرب للأندية الأبطال.

وقال بن سعيد في تصريحاته لقناة SSC1 بعد المباراة: "هذه المباراة الأولى، ولا نزال فريقا غير متفاهم ولدينا عدة نواقص، وبإذن الله سنتحسن في المباريات القادمة".

وأضاف "لم نحظ بوقت كاف للتحضير، ولا نزال غير متفاهمين كأفراد".

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وأوضح "أهنئ الزمالك وأتمنى لنا حظا أفضل في قادم المباريات".

وتابع بن سعيد "تأثرنا بالهدف الأول، فمثلما تعرف الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن يلعب على أخطائنا".

وعن المواجهة التالية أمام النصر قال: "مباراة النصر ستكون أصعب من مباراة الزمالك. نحاول التحسن والتقدم فالبطولة العربية تجربة جديدة ونتمنى التوفيق من الله".

الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

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