لأول مرة مع الأبيض.. سيد عبد الله يسجل ثنائية أمام المنستيري

سجل سيد عبد الله لأول مرة ثنائية بقميص الزمالك جاءت ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وتفوق الزمالك على المنستيري برباعية في افتتاح مشورا الفريقين بالبطولة.

وشارك سيد عبد الله كبديل في الدقيقة 54 بدلا من إبراهيما نداي الذي خرج مصابا.

وبعد دقيقة واحدة ومن اللمسة الأولى حوّل عرضية سيف الجزيري في الشباك.

video:1

لم يحتج الكثير من الوقت ⏱



سيد عبد الله يسجل الثالث للزمالك بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديلpic.twitter.com/IvtvqjY7Le — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023

وفي الدقيقة 64 أي بعد 10 دقائق من مشاركته سجل الثاني بنفس الطريقة.

video:2

بنفس طريقة الهدف الثالث



نيمار يسجل الثنائية له والرابع للفارس الأبيض. ⚪🏹✨pic.twitter.com/XX3TtmiCEj — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023

ولأول مرة يسجل سيد ثنائية مع الزمالك ورفع رصيده مع الفريق إلى 4 أهداف في جميع المسابقات.

وسجل سيد خلال موسمين مع الزمالك هدفين جاء الأول ضد المصري في كأس مصر موسم 2021-22، والثاني ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري من الموسم الجاري.

وأصبح رابع لاعب يسجل ثنائية في البطولة العربية بقميص الزمالك.

سبقه كل من جمال حمزة ومحمد صديق ضد نواذيبو في نسخة 2003-2004.

وجمال حمزة وعبد الحليم علي ضد مولودية الجزائر في نسخة 2004-05.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق سيف الجزيري وأحمد سيد "زيزو".