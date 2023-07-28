لأول مرة مع الأبيض.. سيد عبد الله يسجل ثنائية أمام المنستيري

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

احتفال نيمار في المنستيري

سجل سيد عبد الله لأول مرة ثنائية بقميص الزمالك جاءت ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وتفوق الزمالك على المنستيري برباعية في افتتاح مشورا الفريقين بالبطولة.

وشارك سيد عبد الله كبديل في الدقيقة 54 بدلا من إبراهيما نداي الذي خرج مصابا.

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وبعد دقيقة واحدة ومن اللمسة الأولى حوّل عرضية سيف الجزيري في الشباك.

وفي الدقيقة 64 أي بعد 10 دقائق من مشاركته سجل الثاني بنفس الطريقة.

ولأول مرة يسجل سيد ثنائية مع الزمالك ورفع رصيده مع الفريق إلى 4 أهداف في جميع المسابقات.

وسجل سيد خلال موسمين مع الزمالك هدفين جاء الأول ضد المصري في كأس مصر موسم 2021-22، والثاني ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري من الموسم الجاري.

وأصبح رابع لاعب يسجل ثنائية في البطولة العربية بقميص الزمالك.

سبقه كل من جمال حمزة ومحمد صديق ضد نواذيبو في نسخة 2003-2004.

وجمال حمزة وعبد الحليم علي ضد مولودية الجزائر في نسخة 2004-05.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق سيف الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

سيد عبد الله الزمالك الاتحاد المنستيري البطولة العربية
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