ليلة بيضاء.. الزمالك ينطلق في البطولة العربية برباعية في المنستيري

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

احتفال زيزيو أمام المنستيري

حقق الزمالك فوزا عريضا على الاتحاد المنستيري التونسي في مستهل مشواره بالبطولة العربية.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وسجل اهداف الزمالك كل من: سيف الجزيري واحمد مصطفى زيزو وسيد عبد الله (هدفين).

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الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 6-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط مبكر على مرمى الاتحاد المنستيري وسدد زيزو ضربة ثابتة أبعدها دفاع المنستيري في الدقائق الأولى.

وأرسل زيزو ركلة ركنية حولها حسام عبد المجيد برأسية من على القائم الأول لتصل لسيف الجزيري على القائم الثاني الذي سددها على الطائر لتمر داخل الشباك في الدقيقة 26.

وواص الزمالك سيطرته وأرسل شيكابالا تمريرة رائعة لزيزو المنطلق داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك في الدقيقة 43.

وتوقفت المباراة مع الدقيقة 50 بسبب إصابة اللاعب إبراهيما نداي وخروجه خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج.

وغادر نداي الملعب بسبب الإصابة ودفع المدرب خوان كارلوس أوسوريو بسيد عبد الله بدلا منه.

وانطلق سيف الدين الجزيري على الجانب الأيمن بمجهود رائع ثم أرسل تمريرة أمام المرمى سددها سيد عبد الله في أول لمسات لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وعاد سيد عبد الله ليسجل من جديد بعد تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق فتوح قابلها عبد الله بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني سكنت الشباك الدقيقة 65.

وحرم القائم حسام عبد المجيد من تسجيل الهدف الخامس في شباك المنستيري بعد ضربة رأسية متقنة.

وأهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الهدف الخامس بعدما اضاع انفراد ببشير سعيد حارس مرمى المنستيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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