تساوى مع فاروق جعفر.. زيزو يسجل في البطولة الرابعة بقميص الزمالك
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 19:47
كتب : FilGoal
تساوى أحمد سيد "زيزو" مع فاروق جعفر في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني في البطولة العربية معززا تقدم الأبيض ضد الاتحاد المنستيري في افتتاح مشوار الفريق في البطولة العربية.
وبذلك سجل زيزو مع الزمالك في بطولات الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.
ورفع زيزو رصيده التهديفي إلى 64 هدفا في 198 مباراة بقميص الزمالك بجميع المسابقات.
وجاءت أهداف زيزو بواقع: 49 الدوري المصري - 7 كأس مصر – 7 دوري أبطال إفريقيا – 1 البطولة العربية.
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زيزو يضيف الهدف الثاني للزمالك🔥⚽#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uEwF0ZZaAH— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
وأصبح زيزو في المركز الـ 11 بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا برصيد 64 هدفا بالتساوي مع فاروق جعفر.
ويسبقه فقط من الجيل الحالي كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" برصيد 68 هدفا ويحتل المركز التاسع تاريخيا.
ويتصدر عبد الحليم علي ترتيب هدافي الزمالك في التاريخ برصيد 134 هدفا.