تساوى مع فاروق جعفر.. زيزو يسجل في البطولة الرابعة بقميص الزمالك

تساوى أحمد سيد "زيزو" مع فاروق جعفر في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثاني في البطولة العربية معززا تقدم الأبيض ضد الاتحاد المنستيري في افتتاح مشوار الفريق في البطولة العربية.

وبذلك سجل زيزو مع الزمالك في بطولات الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

ورفع زيزو رصيده التهديفي إلى 64 هدفا في 198 مباراة بقميص الزمالك بجميع المسابقات.

وجاءت أهداف زيزو بواقع: 49 الدوري المصري - 7 كأس مصر – 7 دوري أبطال إفريقيا – 1 البطولة العربية.

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وأصبح زيزو في المركز الـ 11 بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا برصيد 64 هدفا بالتساوي مع فاروق جعفر.

ويسبقه فقط من الجيل الحالي كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" برصيد 68 هدفا ويحتل المركز التاسع تاريخيا.

ويتصدر عبد الحليم علي ترتيب هدافي الزمالك في التاريخ برصيد 134 هدفا.