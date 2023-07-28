الأندية تخطر "فيفا" باجتماع الجمعية العمومية لإسقاط دوري المحترفين

أرسلت الأندية المعارضة لبطولة دوري المحترفين الجديدة خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإخطاره بإقامة اجتماع الجمعية العمومية في الأول من أغسطس المقبل.

وجاء الخطاب المرسل من نادي النصر كالتالي:

نخطر سيادتكم بأنه وفقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم المصري (المادة 33) تم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 1 أغسطس 2023 داخل مقر اتحاد كرة القدم المصري بناء على دعوة من الأندية أعضاء الجمعية العمومية (عدد 50 ناديا) بعد أن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ طلب العدد القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية والذي تم تقديمه يوم 21 يونيو 2023 وذلك وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

تنظر الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد يوم 1 أغسطس 2023 في مناقشة قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإضافة قسم جديد للمسابقات يخالف نصوص المواد الفصل الأول من مادة التعريفات والمادة 2 والمادة 12 والمادة 39 والمادة 60 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويخالف الحوكمة الرياضية ويعمل على التمييز وعدم العداله وعدم النزاهة ويتعارض مع سياسة اللعب النظيف.

هذا للإحاطة و العلم في حالة رغبة سيادتكم المراقبة والمتابعة لأعمال الجمعية العمومية في ظل رفض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري تطبيق اللائحة ومنح الجمعية العمومية حقها الأصيل وفقا للائحة.

ماذا حدث؟

قررت الأندية الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 1 أغسطس 2023، وتفويض طارق سعيد رئيس نادي الترسانة بالإعلان في الجريدة الرسمية عن إجراءات عقد الجمعية وإخطار اتحاد الكرة بذلك.

وسينعقد الاجتماع في مقر اتحاد الكرة، بينما تم تشكيل لجنة قانونية لوضع اللوائح، وتشكيل لجنة فنية لوضع تصورات شكل الدرجة الثانية بعد إلغاء دوري المحترفين، بناء على ما أوضحه البيان الصادر عن الأندية المجتمعة وعددها 67 ناديا.

أعلن نادي لافيينا نيته اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال قرر اتحاد الكرة المصري إلغاء دوري المحترفين.

ويأتي بيان لافيينا بعد مطالبة الكثير من أندية دوري الدرجة الثانية المطالبة بإلغاء دوري المحترفين وترك دوري الدرجة الثانية بنفس نظامه الحالي، ولا يزال العرض مستمرا حتى تظهر نتيجة اجتماع الجمعية العمومية.

دوري المحترفين الجديد هو مسابقة من مجموعة واحدة تضم 20 فريقا وستصبح الدرجة التالية للدوري الممتاز مباشرة.