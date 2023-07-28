بفضل تقنية التسلل الآلي.. الرجاء يخطف فوزا قاتلا أمام شباب بلوزداد

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الرجاء بالفوز على شباب بلوزداد

حقق الرجاء المغربي فوزا قاتلا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من البطولة العربية.

وتضم المجموعة أيضا الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

تقدم شباب بلوزداد الذي يقوده البلجيكي سفين فاندنبروك بهدف إسماعيل المقدم في الدقيقة 10.

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شوط أول انتهى بتقدم شباب بلوزداد.

وسجل يسري بوزوق من ركلة جزاء هدفا في الدقيقة 58 معدلا النتيجة للرجاء.

وفي الدقيقة 69 أهدر ليونيل وامبا ركلة جزاء مطيحا بها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل بوشعيب عراسي هدف الفوز القاتل للرجاء.

هدف انتظر الحكم لتقنية التسلل الآلي من أجل احتسابه بعد ما يقارب 3 دقائق، لمراجعة التسلل.

وتستخدم تقنية التسلل الآلي التي استخدمت من قبل في كأس العالم للأندية وكأس العالم لأول مرة في البطولة العربية.

وهو أول هدف يُحتسب في البطولة باستخدام تقنية التسلل الآلي.

فوز قاد الرجاء لتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بشكل مؤقت قبل خوض اللقاء.

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