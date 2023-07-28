بفضل تقنية التسلل الآلي.. الرجاء يخطف فوزا قاتلا أمام شباب بلوزداد

حقق الرجاء المغربي فوزا قاتلا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من البطولة العربية.

وتضم المجموعة أيضا الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

تقدم شباب بلوزداد الذي يقوده البلجيكي سفين فاندنبروك بهدف إسماعيل المقدم في الدقيقة 10.

شوط أول انتهى بتقدم شباب بلوزداد.

وسجل يسري بوزوق من ركلة جزاء هدفا في الدقيقة 58 معدلا النتيجة للرجاء.

د58' الهدف الأول لـ #الرجاء_المغربي شباب بلوزداد الجزائري 1 × 1 الرجاء المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/y5N1KK89Hf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

وفي الدقيقة 69 أهدر ليونيل وامبا ركلة جزاء مطيحا بها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل بوشعيب عراسي هدف الفوز القاتل للرجاء.

هدف انتظر الحكم لتقنية التسلل الآلي من أجل احتسابه بعد ما يقارب 3 دقائق، لمراجعة التسلل.

لأول مرة بعد تطبيق تقنية التسلل الآلي.. تم احتساب هدف الرجاء المغربي✅⚽️#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OFdepYKCoq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

وتستخدم تقنية التسلل الآلي التي استخدمت من قبل في كأس العالم للأندية وكأس العالم لأول مرة في البطولة العربية.

وهو أول هدف يُحتسب في البطولة باستخدام تقنية التسلل الآلي.

فوز قاد الرجاء لتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بشكل مؤقت قبل خوض اللقاء.