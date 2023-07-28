خبر في الجول - زد يقترب من ضم مهاجم تنزاني

توصل نادي زد لاتفاق مع دودوما جيجي التنزاني لضم محسني ماليما، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينضم لزد بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

اللاعب البالغ 22 عاما سبق أن لعب فريق شباب ريد ستار وجرافيكار من صربيا في 2020.

وعاد إلى تنزانيا في أكتوبر 2020 لنادي كوستال يونيون التنزاني وفي 2022 انضم لصفوف دودوما جيجي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجامبي محمد سوانيه لاعب وسط تونجيث السنغالي، وبيتر زيلو موتوموسي لاعب فيتا كلوب الكونغولي لزد.

وعلم FilGoal.com أن زد حصل على توقيع المهاجم مصطفى فوزي والظهير أحمد سيد عبد النبي.

ووقع الثنائي على عقود الانتقال لمدة 5 سنوات.

وكان FilGoal.com قد علم بتوقيع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد لنادي زد لمدة 4 سنوات.

وسيخوض زد الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعدما تصدر ترتيب مجموعة القاهرة على حساب السكة الحديد ووادي دجلة.