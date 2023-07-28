انتهت البطولة العربية - الزمالك (4) - (0) الاتحاد المنستيري.. 3 نقاط ثمينة
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:50
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد المنستيري ضمن الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.
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