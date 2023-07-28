انتهت البطولة العربية - الزمالك (4) - (0) الاتحاد المنستيري.. 3 نقاط ثمينة

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

احتفال نيمار في المنستيري

يلعب الزمالك أمام الاتحاد المنستيري ضمن الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.

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الزمالك اتحاد المنستيري
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