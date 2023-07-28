تشكيل الاتحاد المنستيري - ثنائي هجومي في مواجهة الزمالك بـ البطولة العربية
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:45
كتب : FilGoal
يقود الثنائي إدريس المحيرصي وبوبكر تراوري هجوم الاتحاد المنستيري التونسي في مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية.
ويستهل الزمالك مشواره في البطولة بلقاء بطل تونس قبل مواجهتي الشباب ثم النصر السعوديان.
وجاء تشكيل الفريق:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد.
الدفاع: وسام المدفعي - شهاب الصالحي - فابريس زيفي - هشام بكار.
الوسط: عبد القادر بوتش - باباكار سار - فيصل المناعي - ياسين الوالي.
الهجوم: إدريس المحيرصي - بوبكر تراوري.
وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
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