تشكيل الاتحاد المنستيري - ثنائي هجومي في مواجهة الزمالك بـ البطولة العربية

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

الاتحاد المنستيري

يقود الثنائي إدريس المحيرصي وبوبكر تراوري هجوم الاتحاد المنستيري التونسي في مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة بلقاء بطل تونس قبل مواجهتي الشباب ثم النصر السعوديان.

وجاء تشكيل الفريق:

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – شيكابالا وعمر جابر وزيزو أساسيون ضد الاتحاد المنستيري منافس الزمالك - مصدر من الاتحاد العربي يوضح لـ في الجول موقف قيد ماني من المشاركة في كأس العرب تعرض للإيقاف سابقا.. المغربي كزاز حكما لمباراة الزمالك والمنستيري منافس الزمالك – النصر يقيد ماني في قائمته بـ كأس العرب

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: وسام المدفعي - شهاب الصالحي - فابريس زيفي - هشام بكار.

الوسط: عبد القادر بوتش - باباكار سار - فيصل المناعي - ياسين الوالي.

الهجوم: إدريس المحيرصي - بوبكر تراوري.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏‎STARTING XI 32 BECHIR BEN SAID 17 OUISSEM MEDFAI 20 CHIHEB SALHI 5FABRICE ZEGUEI 21HICHEM BACCAR 25 ABDELKADER BOUTICHE 15 BABACAR SARR 10 FAISSAL MANAI 23 IDRISS MHIRSSI 28 YASSINE WELY 9 BOUBACAR TRAORE SUBS: SADOK YEDES FOURAT WAEL OTHMANE HMED ADEM OURAICHI MOHAME AZIZ OURFELL MOHAMED AMINE BEN AMOR STAVE Df0o USMONASTIR.ORG‎‏'‏

وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تشكيل الاتحاد المنستيري الزمالك البطولة العربية
نرشح لكم
الجزيري: نريد المواصلة في البطولة العربية على نفس المستوى شيكابالا: البطولة العربية فرصة الرد على المشككين.. وهذا موعد توضيح كافة الأمور حارس المنستيري: الزمالك كبير ولعب على أخطائنا.. فريقنا غير متفاهم ومباراة النصر أصعب لأول مرة مع الأبيض.. سيد عبد الله يسجل ثنائية أمام المنستيري ليلة بيضاء.. الزمالك ينطلق في البطولة العربية برباعية في المنستيري تساوى مع فاروق جعفر.. زيزو يسجل في البطولة الرابعة بقميص الزمالك البطولة العربية - "ملام بين الإخوة".. أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد تصريحات مدربه النارية الأجنبي السادس.. الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية أمام المنستيري
أخر الأخبار
الجزيري: نريد المواصلة في البطولة العربية على نفس المستوى دقيقة | كأس العرب
استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
شيكابالا: البطولة العربية فرصة الرد على المشككين.. وهذا موعد توضيح كافة الأمور 19 دقيقة | كأس العرب
حارس المنستيري: الزمالك كبير ولعب على أخطائنا.. فريقنا غير متفاهم ومباراة النصر أصعب 34 دقيقة | كأس العرب
لأول مرة مع الأبيض.. سيد عبد الله يسجل ثنائية أمام المنستيري 54 دقيقة | كأس العرب
ليلة بيضاء.. الزمالك ينطلق في البطولة العربية برباعية في المنستيري 55 دقيقة | كأس العرب
تساوى مع فاروق جعفر.. زيزو يسجل في البطولة الرابعة بقميص الزمالك ساعة | كأس العرب
البطولة العربية - "ملام بين الإخوة".. أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد تصريحات مدربه النارية ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات 4 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة