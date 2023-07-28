لن يذهب إلى مانشستر؟ عكاظ: سفيان أمرابط وافق على الانتقال إلى أهلي جدة

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

وافق سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا ومنتخب المغرب على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير لها اليوم الجمعة أن اللاعب المغربي أعطى الضوء الأخضر للأهلي للانتقال إلى صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي في مفاوضات متقدمة حاليا مع فيورنتينا من أجل انتقال اللاعب.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – شيكابالا وعمر جابر وزيزو أساسيون ضد الاتحاد المنستيري خبر في الجول – البنك الأهلي يرسل لـ الإسماعيلي الشرط الجزائي في عقد أكا راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير

ويعد أمرابط أحد أهداف مانشستر يونايتد للانتقال إليه خلال الصيف الجاري.

وتحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال أمرابط في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: "في اللحظة الحالية، لا توجد أي مفاوضات رسمية أو محادثات أولية معنا أو مع نادي فيورنتينا بشأن انضمام سفيان امرابط إلى مانشستر يونايتد".

وبسؤاله عن المفاوضات مع أندية أخرى أجاب وكيل أمرابط في تصريحاته المقتضبة "لا توجد محادثات أولية بشأن سفيان امرابط من أي نادٍ آخر في التوقيت الحالي".

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

أهلي جدة فيورنتينا سفيان أمرابط
نرشح لكم
رسالة من صلاح لجوردان هندرسون بعد رحيله إلى الاتفاق مانشستر سيتي يعلن رحيل محرز وانتقاله إلى أهلي جدة ادعاءات وتٌهم: دليلك لتفسير ما يحدث في الكرة السعودية.. ونظرة العالم منافس الزمالك – النصر يقيد ماني في قائمته بـ كأس العرب مجموعة الزمالك – مدرب النصر: تأثرنا بمواجهتي إنتر وسان جيرمان.. وتركيزنا الآن على الشباب رومانو: صفقة فيراتي إلى الهلال ستكلف أكثر من 30 مليون يورو.. وعامل واحد حاسم منافس الزمالك – الهولندي كايزر مدربا لـ الشباب السعودي ذا أثليتك: فابينيو خارج معسكر ليفربول في سنغافورة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد
أخر الأخبار
مباشر البطولة العربية - الزمالك (0) - (0) الاتحاد المنستيري.. انطلاق المباراة 28 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد المنستيري - ثنائي هجومي في مواجهة الزمالك بـ البطولة العربية 33 دقيقة | كأس العرب
لن يذهب إلى مانشستر؟ عكاظ: سفيان أمرابط وافق على الانتقال إلى أهلي جدة ساعة | السعودية
خبر في الجول – البنك الأهلي يرسل لـ الإسماعيلي الشرط الجزائي في عقد أكا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – شيكابالا وعمر جابر وزيزو أساسيون ضد الاتحاد المنستيري ساعة | كأس العرب
راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير ساعة | الدوري الإسباني
سباحة – فريدة عثمان تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لسباق 50 متر فراشة ساعة | رياضات أخرى
مصدر من يانج أفريكانز لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع بيراميدز على انتقال فيستون مايلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات 4 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة