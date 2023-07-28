خبر في الجول – البنك الأهلي يرسل لـ الإسماعيلي الشرط الجزائي في عقد أكا

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 17:06

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - الإسماعيلي - سيرجي أكا

سيرجي أكا الإسماعيلي البنك الأهلي
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