تشكيل الزمالك – شيكابالا وعمر جابر وزيزو أساسيون ضد الاتحاد المنستيري

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة الاتحاد المنستيري في أولى جولات كأس العرب.

وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي

في الوسط: أحمد فتوح- نبيل عماد "دونجا"- أحمد سيد "زيزو"- عمر جابر

في الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.