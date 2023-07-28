راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 16:40
كتب : FilGoal
اقترب باريس سان جيرمان من ضم عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
عثمان ديمبيلي
النادي : برشلونة
وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ديمبيلي يملك شرطا جزائيا مع برشلونة قيمته 50 مليون يورو ويمكن تفعيله حتى الـ31 من شهر يوليو الجاري.
وأوضح التقرير أن ديمبيلي معجب بمشروع سان جيرمان تحت قيادة مدربه لويس إنريكي.
اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2017.
وخاض اللاعب الفرنسي 185 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 43 آخرين.
وتوج ديمبيلي مع برشلونة بالدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس الملك وكأس السوبر مرتين لكل منهما.
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