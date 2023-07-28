سباحة – فريدة عثمان تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لسباق 50 متر فراشة
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 16:27
كتب : FilGoal
تأهلت فريدة عثمان إلى نهائي بطولة العالم للسباحة لسباق 50 متر فراشة.
جاء ذلك بعدما احتلت فريدة المركز السادس في السباق الذي ضم 16 سباحة بزمن 25.74 ثانية.
ويتأهل من نصف النهائي أصحاب أول ثمانية مراكز إلى النهائي.
وسيقام النهائي غدا السبت في الثانية ظهرا.
وفي النسخة الأخيرة حصلت فريدة عثمان على المركز الرابع وفي العامين اللذين سبقا تلك البطولة حصلت على البرونزية.
جدير بالذكر أن سباق 50 متر فراشة ليس أولمبيا.
وتقام منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم باليابان يوم 28 يوليو الجاري للتصفيات ونصف النهائي، بينما المتأهلات إلى النهائي يوم 29 يوليو الجاري.
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