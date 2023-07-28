منافس الزمالك - مصدر من الاتحاد العربي يوضح لـ في الجول موقف قيد ماني من المشاركة في كأس العرب

قيد النصر السعودي ساديو ماني في قائمته في كأس العرب رغم عدم وجود أي إعلان حتى الآن عن انتقال اللاعب رسميا للفريق قادما من بايرن ميونيخ.

ساديو ماني النادي : النصر النصر

فما هو سبب ذلك القيد؟ وهل يستطيع ماني اللعب في البطولة لو أتم الانضمام للفريق الملقب بالعالمي رسميا رغم انطلاقها بالفعل؟

أجاب مصدر من الاتحاد العربي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "المقياس لدينا هو تسجيل أي لاعب في الاتحاد المحلي قبل المباراة".

وأردف "ولو تم قيد ماني محليا فلا مشكلة في مشاركته في البطولة".

وأضاف المصدر "شرط آخر للعب أن يكون تم قيد اللاعب في القائمة الأولية للنادي المشاركة في البطولة والتي تضم 35 لاعبا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية صباح اليوم أن النصر قيد ماني في قائمته في كأس العرب.

وقال مصدر رسمي للصحيفة السعودية: "كل فريق يحق له تقديم قائمة بـ35 لاعبا في البطولة العربية شرط ألا يشارك أي لاعب إلا عقب تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي".

وكان هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أعلن وجود مفاوضات بين النصر وماني للانتقال إلى الفريق الملقب بالعالمي.

وقال هاينر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟ بايرن ميونيخ على علم بذلك. وهذا أسلوب جيد".

وأضاف "مجرد مفاوضات أولية على حد علمي، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وتابع "الموسم الذي لعبه ماني مع بايرن لم يكن مرضيا له ولا لنا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق أن هناك اجتماع حاسم بين ممثلي النصر ومحامي ماني لإتمام الصفقة.

وكشف التقرير أن النصر بات قريبا من الحصول على خدمات ماني، الذي كان يطالب بـ 100 مليون دولار في العام الواحد، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 40 مليونا.

وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا أليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.